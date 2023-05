Bei der nekrotisierenden Enterokolitis handelt es sich laut Ziegler um eine hämorrhagisch-inflammatorische Erkrankung, die zu Darmnekrosen führen kann, welche wiederum über eine Peritonitis und Perforation des Kolons in einer Sepsis münden können. Mit einer Inzidenz zwischen 1 und 5 Prozent gilt die nekrotisierende Enterokolitis als häufigster gastrointestinaler Notfall in der Neonatologie – mit einer Letalität von rund 30 Prozent.

So dramatisch das klingt, scheint es für das Thema nicht genügend wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu geben: Ziegler stellte verschiedene Studien vor, die zeigen, dass in pädiatrischen Kliniken in den USA verwendete Präparate (Fertigarzneimittel und Rezepturen) häufig Osmolalitäts-Werte besitzen, die deutlich über den in der Literatur empfohlenen Bereichen liegen. Ziegler betonte, dass er keinen Anlass sehe, anzunehmen, dass die Zahlen in Deutschland gravierend anders sind. Das verdeutlichte er anhand der Osmolalitäts-Werte von in Deutschland gängigen Suspensionsgrundlagen: