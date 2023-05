Leider aber bemessen sich erfolgreiche Karrieren in der Wissenschaft heutzutage in der Regel nicht nach der geleisteten Arbeit – sondern vor allem nach prominent platzierten Publikationen mit entsprechend positiven Ergebnissen. Und sofern es keine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung gibt, gilt das offensichtlich auch bei der Veröffentlichung der Ergebnisse von klinischen Studien: Für gut ein Viertel aller an Universitätskrankenhäusern in Deutschland im Jahr 2015 beendeten klinischen Studien wurden auch Jahre nach deren Abschluss keine Ergebnisse veröffentlicht. Zu diesem Ergebnis kamen jetzt die Forscher um Dr. Daniel Strech, Professor für Translationale Bioethik und stellvertretender Direktor des BIH QUEST Center am Berlin Institute of Health an der Charité (BIH).