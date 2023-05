Kein Retax wegen fehlender Dosierungsangaben

Zudem kam man überein, eine Regelung zur Versorgung bei Lieferengpässen in den Vertrag aufzunehmen. Mit ihr werden die wesentlichen Ausnahmeregelungen der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung gegenüber den Primärkrankenkassen fest im ALV NW verankert. Bundesweit hängen die Apotheken in diesem Punkt nach wie vor in der Luft. Denn noch immer wurde das UPD-Gesetz, das eine Übergangsregelung bringen soll, nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Allerdings haben die Krankenkassen zugesagt, den Willen des Gesetzgebers, keine Regelungslücke entstehen zu lassen, zu respektieren.

Das Vorliegen eines Lieferengpasses wird im NRW-Vertrag an die Voraussetzung geknüpft, dass ein Arzneimittel in einem angemessenen Zeitraum durch die Apotheke beim pharmazeutischen Großhandel oder dem pharmazeutischen Unternehmer nicht beschafft werden kann. Nachzuweisen ist dies durch zwei unterschiedliche Verfügbarkeitsanfragen beim Großhandel oder eine vergleichbare Erklärung des pharmazeutischen Unternehmens. Wobei laut AVNR mit den Primärkrankenkassen vereinbart wurde, dass eine Verfügbarkeitsanfrage beim Großhandel, die mehrere Arzneimittel als nicht verfügbar ausweist, dann auch bereits als mehrere Verfügbarkeitsanfragen je abgebildeter Position gelten. Dies bedeutet, dass keine zweite Verfügbarkeitsanfrage zu diesem Präparat am Abgabetag gestellt werden muss.