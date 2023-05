Ist eine Proteinrestriktion bei Diabetes sinnvoll?

Diabetikerinnen und Diabetiker haben aufgrund des erhöhten Blutglucosespiegels und den damit verbundenen Gefäßschädigungen häufig (zusätzlich) mit Nierenfunktionseinschränkungen und deren Folgen zu kämpfen. Eine Senkung des Blutdrucks soll in solchen Fällen dem Fortschreiten der Nierenerkrankung vorbeugen. Die Hälfte der von Cochrane kürzlich untersuchten Studien zur Kochsalzrestriktion bei diabetischer Nierenerkrankung zeigte infolge der Salzreduktion eine reduzierte Albumin-Ausscheidung im Urin. Die Albumin-Ausscheidung ist ein Parameter für das Vorliegen einer Nierenschädigung und zeigt: Wird der Blutdruck erniedrigt, sinkt auch der Filtrationsdruck in den Nieren, was diese schont.

Albumin ist ein Protein, die Frage, ob eine reduzierte Eiweißzufuhr den Filtrationsdruck ebenfalls verringern und so eine pathologische Hyperfiltration verhindern kann, liegt also nicht fern. Sie wurde ebenfalls vor kurzem in einem weiteren aktualisierten Cochrane-Review untersucht.