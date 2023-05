Rezepturen: Welches Aroma passt zu welchem Wirkstoff-Geschmack?

Die Herstellung pädiatrischer Rezepturen beziehungsweise deren Plausibilitätsprüfung kann in der Apotheke zu einer äußerst komplexen Aufgabe werden – verschiedene Fragen müssen beantwortet werden: Ist eine Rezeptur überhaupt notwendig, oder gibt es bereits ein Fertigarzneimittel? Passt der verordnete Wirkstoff für die Altersklasse und ist die Dosierung geeignet? Was gibt es bezüglich der Hilfsstoffe zu bedenken? Welche Darreichungsform wird bevorzugt und was ist bei flüssigen Arzneimitteln, aber auch dermalen Applikationsformen hinsichtlich des Anwendungsvolumens zu bedenken? Und: Warum ist die Osmolalität bei flüssigen pädiatrischen Rezepturen so wichtig? All diesen komplexen Fragen und entsprechenden Antworten widmeten sich Dr. Andreas S. Ziegler und Apothekerin Nadine Metzger am heutigen Samstag auf der INTERPHARM in Göttingen.

Sie hatten aber auch schnelle und einfache Tipps für die Apotheken-Praxis im Gepäck: So lohnt sich beispielsweise auch im Bereich der Pädiatrie häufig ein Blick in die Standardrezepturen, und Bücher wie das „Formularium paediatricum“ bieten sozusagen ein „Rundum-sorglos-Paket“. Darin finden sich beispielsweise auch wichtige Hinweise zum Einsatz von Aromastoffen. Denn wir alle wissen: Wenn dem Kind ein Arzneimittel nicht schmeckt, kann man es meist kein zweites Mal dazu bringen, dieses einzunehmen.