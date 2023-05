Warum sich Zusatzverkäufe nicht immer lohnen

Ob und wieviel Zeit man sich für einen Zusatzverkauf nehmen kann, hängt davon ab, wie hoch die Auslastung, sprich der Kundenandrang ist. In Zeiten hoher Auslastung gilt es vor allem Rezepte und unmittelbare Kundenwünsche („ich nehme noch xy mit“) zu bedienen, die keinen extra Zeitaufwand bedeuten. Hier wäre ein ausführliches Gespräch zu einem Zusatzverkauf nicht sinnvoll – man denke nur daran, wie es einem selbst geht, wenn man als Kunde in einem Laden in einer Schlange wartet, während an der Kasse geplaudert wird.

Bei einer niedrigen Kundenfrequenz kann man hingegen seine Kunden intensiver betreuen, aber auch dabei sollte man stets zielgerichtet und effektiv agieren.