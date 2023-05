Landesärztekammer für weniger Rücksprache bei Austausch

Bewegt sich was bei den Ärzten? Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz fordert nach der Genehmigung für die Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotika-Säften aus dem Ausland weitere Maßnahmen. Unter anderem, „dass Apotheker nicht, wie derzeit vorgeschrieben, bei jeder Verordnung beim ausstellenden Arzt nachfragen müssen, ob sie ein Ausweichmedikament abgeben dürfen“. Das erklärte eine Sprecherin der Ärztekammer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), wie diese am heutigen Freitag berichtete. „Diese permanente Rückfragepflicht bindet viel zu viel Zeit in Apotheken und Praxen“, so die Sprecherin.

Das Landesamt für Jugend und Soziales in Rheinland-Pfalz hatte am Mittwoch in einer Allgemeinverfügung den Großhandlungen und Apotheken die Erlaubnis ausgesprochen, antibiotikahaltige Säfte, die nicht in Deutschland zugelassen sind, aus dem Ausland einzuführen. Zuvor hatte das Bundesgesundheitsministerium am 25. April offiziell einen Versorgungsmangel für diese Präparate bekannt gegeben und den Ländern damit diese Möglichkeit erteilt. Seither haben viele Bundesländer diese Möglichkeit wahrgenommen.