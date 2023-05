Die INTERPHARM ist eröffnet

Endlich wieder INTERPHARM „in echt“ vor Ort! Vor wenigen Minuten ist es in der Lokhalle in Göttingen losgegangen. Nach der Eröffnung durch den DAV-Geschäftsführer Dr. Benjamin Wessinger steht nun der Vormittag zunächst im Zeichen der pharmazeutischen Dienstleistungen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie pharmazeutische Dienstleistungen in der Apotheke umsetzen und welche Empfehlungen Sie Patient:innen für die nächste Hitzewelle bezüglich ihrer Arzneimitteleinnahme geben können. Sie erfahren, wie Arzneistoffe sich auf die Umwelt auswirken und was wir dagegen tun können. Und es gibt 50 Tipps zur richtigen Arzneimittelanwendung, die Sie in keiner Packungsbeilage finden.