Therapieresistente Depression: Augmentation oder Präparatewechsel?

Depressionen älterer Patienten sind keine Seltenheit, und oftmals schlagen Firstline-Therapien nicht an. Stellt sich nach zwei Therapieversuchen mit Antidepressiva keine Besserung ein, spricht man von einer therapieresistenten Depression. Ist dies der Fall, kann entweder ein Wechsel auf einen Vertreter einer anderen Wirkstoffklasse erfolgen (Switch) oder man fügt einen weiteren Wirkstoff hinzu (Augmentation). In einer offenen, von einem Patientenverband unterstützten Studie wurden verschiedene Möglichkeiten miteinander verglichen. An ihr nahmen Patienten im Alter von mindestens 60 Jahren mit einer behandlungsresistenten Depression teil, knapp 70 Prozent von ihnen waren weiblich. Die Studie umfasste zwei Abschnitte von jeweils zehn Wochen. In einer ersten Stufe wurden 619 Patienten 1:1:1 drei Gruppen mit unterschiedlichen Therapieschemata zugeordnet:

Augmentation der antidepressiven Medikation mit Aripiprazol

Augmentation der antidepressiven Medikation mit Bupropion

Wechsel auf Bupropion.

In der zweiten Stufe wurde die Therapie von 248 Patienten, deren Symptome sich in der ersten Stufe nicht verbesserten (n = 125) oder die für die erste Stufe ungeeignet waren (n = 123), im Verhältnis 1:1 wie folgt angepasst:

Augmentation der antidepressiven Medikation mit Lithium oder

Wechsel auf Nortriptylin.

Der primäre Studienendpunkt umfasste Veränderungen beim psychologischen Wohlbefinden. Diese wurden anhand einer Skala des US-amerikanischen National Institute of Health ermittelt. Höhere Werte sind dabei ein Indikator für ein größeres Wohl­befinden. Im Durchschnitt der Bevölkerung liegt der Wert bei 50. In einem sekundären Endpunkt wurde die Remission der Depression ermittelt.