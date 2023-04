Sonnencreme für die Daseinsvorsorge?

Dass die Apotheken seit Jahren von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt sind, ist bekannt. So richtig ernst genommen hat das bislang keiner. Den Apotheken geht es doch noch gut genug, mehr Honorar muss nicht sein, alles müssen den Gürtel enger schnallen, so der Tenor. Die Zahlen, die der Generalbevollmächtigte der Treuhand, Frank Diener am gestrigen Mittwoch präsentiert, kann jetzt aber keiner, der es mit der Daseinsfürsorge auch nur ansatzweise ernst nimmt, ignorieren. Ein Kommentar von DAZ-Chefredakteurin Julia Borsch