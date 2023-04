Antibiotika-Engpässe –„Bild“ sammelt Geschichten von Betroffenen

Es kommen noch weitere Apotheker:innen zu Wort – und „Bild“ verweist auf die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur künftigen Vermeidung von Lieferengpässen. Diese kämen allerdings zu spät, beklagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge gegenüber dem Blatt: „Längst hätte der Minister ein Frühwarnsystem für Lieferengpässe einführen können.“ Sorge fordert: „Es ist höchste Zeit, dass Minister Lauterbach den Medikamenten-Mangel entschlossen bekämpft. Bisher kursieren nur vage Ideen, die Patienten stehen weiter im Regen.“

Geschichten aus dem Leben gesucht

Am Ende des Artikels startet „Bild“ noch einen Aufruf an seine Leserinnen und Leser: „Sind Sie auch vom Antibiotika-Engpass betroffen? Mussten Sie auch verschiedene Apotheken abklappern, um etwas zu bekommen? Dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte!“. Gewünscht ist auch ein Foto – der öffentliche Druck auf Lauterbach und die Ampelkoalition wird also nicht so schnell nachlassen.