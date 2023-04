Vancomycin und Co. hemmen neben Zellwandsynthese auch die Zellteilung

Molekular aufgeschlüsselt schlagen die Forschenden ein Modell für die Wirkung der Antibiotika vor, die die Peptidoglykansynthese hemmen: So schreiben die Bonner, dass sie Glykopeptide-Transglykosylase-(TGase)- und Transpeptidase-(TPase)-Reaktionen der Proteine hemmen, die an der frühen Phase der Teilung beteiligt sind. Transglykosylasen verknüpfen dabei Zuckerseitenketten, während Transpeptidasen die Quervernetzung von Peptiden befördern. Damit verhindern diese Antibiotika bereits die sogenannte erste Konstriktionsphase der Zellteilung, indem sie an das Substrat der TGasen und TPasen binden.

Oxacillin stört dagegen die Rekrutierung von PBP2 in das sich bildende Septum, indem es an die TPase aktive Region des PBP2 bindet. Es verhindere so, dass die Zellen in die zweite Phase übergehen, in der der Septumverschluss durch die PBP2-Aktivität angetrieben wird, schreiben die Forscher. „Unser Modell identifiziert die Hemmung der Zellteilung als zelluläre Schlüsselwirkung von Antibiotika, die auf die Zellwandbiosynthese abzielen“, schreiben die Bonner. Bislang hieß es dagegen in entsprechender Literatur oft, die fehlerhafte Quervernetzung der Zellwände infolge der Antibiotika führe zum Platzen der Bakterienzellen. Dass die Hemmung der Zellwandsynthese aber bereits die Zellteilung inhibiert, ist dagegen eine neue Erkenntnis der Bonner Forschenden.