Synthese von Vitamin B 12 sinkt, dafür mehr Porphyrine

Anschließend wurde zehn Akne-freien Proband:innen 1 mg Vitamin B 12 injiziert. Proben von ihrer Nasenhaut wurden unmittelbar vor der Injektion, sowie zwei und 14 Tage danach entnommen und bei den isolierten C. acnes-Stämmen das Expressionslevel bestimmter an der Vitamin-B 12 -Synthese beteiligter Gene gemessen. Diese waren an Tag 14 gegenüber den ersten beiden Messungen signifikant verringert und entsprachen dem zuvor bei Akne-Patient:innen gemessenen Level. Bei einem Probanden trat eine Woche nach der Injektion Akne auf.

Weiterhin beobachteten die Wissenschaftler:innen, dass für die heruntergefahrene Vitamin-B 12 -Synthese von C. acnes nun nicht benötigtes L-Glutamat der Porphyrin-Biosynthese zugeführt und in der Folge vermehrt Porphyrine synthetisiert wurden. Diese haben eine proinflammatorische Wirkung und könnten zur Akne-Entstehung beitragen kann.