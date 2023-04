Die Ständige Impfkommission (STIKO) berät derzeit „über die Überführung der COVID-19-Impfung in den regulären Impfkalender“. Das hat das Robert-Koch-Institut auf Anfrage gegenüber der DAZ bestätigt. Allerdings sei „noch nicht absehbar, wann die Empfehlungen fertiggestellt sein werden“. Denkbar ist, dass die COVID-19-Impfung wie die Grippeimpfung zu einer saisonalen Impfung wird.

Der STIKO-Vorsitzende, Thomas Mertens, hatte in einem am vergangenen Freitag in der „Rheinischen Post“ erschienenen Interview erklärt, man erwäge regelmäßige Corona-Impfempfehlungen für Risikogruppen. Es sei nun eine „wesentliche Aufgabe der STIKO zu klären, wer wann künftig geimpft, aufgefrischt werden sollte“, sagte Mertens. Die Empfehlungen sollen in die allgemeinen Impfempfehlungen integriert werden, das sei „auch Ausdruck einer Normalität“.