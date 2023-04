Für Apotheken sei dies aber üblicherweise kein Problem, weil die Arbeitszeit aufgrund der betrieblichen Erfordernisse ohnehin in Dienstplänen verzeichnet wird. Ganz anders sei dies in Büros, in denen die Beschäftigten nicht zu genau festgelegten Zeiten kommen und gehen. Allerdings müssten in den Dienstplänen der Apotheken getauschte Dienste, Überstunden und sonstige Änderungen eingetragen werden, damit die tatsächliche Arbeitszeit zu erkennen ist. Außerdem müsse der Arbeitgeber die Anwendung dieser Erfassung regelmäßig prüfen. Für die Form gebe es keine Vorgaben. Klassische Dienstpläne auf Papier seien möglich. Daher folgerte Mettang, dieses Thema sei „kein Stress“.