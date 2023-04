Bundesgerichtshof bestätigt Freiheitsstrafe gegen „Cannabisarzt“

Der Bundesgerichtshof schränkte das Urteil des Landgerichts jedoch in seinem Beschluss vom 20. März in Teilen ein. Demnach handele es sich statt 539 Fällen nur um 455 unerlaubten Verschreibens von Cannabis. Eingezogen werden demnach auch nicht 47.740 Euro an Taterträgen, sondern 43.110 Euro.

Auch das im Urteil verhängte Berufsverbot wurde mit dem Verweis aufgehoben, der 69-jährige Angeklagte habe seine Approbation zurückgegeben, eine Wiederholungsgefahr sei nicht gegeben. Der Ausspruch über die Gesamtstrafe habe hingegen Bestand, heißt es im Beschluss des Bundesgerichtshofs.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 20.März 2023, Az.: 1 StR 266/22 -