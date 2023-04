Hat Kimchi positive Effekte auf die Gesundheit?

In einer der inkludierten Studien konnte eine hohe Verzehrsmenge von Kimchi (210 g pro Tag) verglichen mit einer niedrigen Zufuhr (15 g pro Tag) die Serumlipide und Nüchternglucosewerte bei gesunden Erwachsenen senken. In einer anderen Studie wurde der LDL-Cholesterol-Spiegel und der Körperfettanteil durch Kimchi reduziert und das atheroprotektive HDL-Cholesterol erhöht.

In einer Untersuchung von Song et al. konnte probiotisch aufbereiteter Kimchi den Body-Mass-Index, den Körperfettanteil und die Triglyceride, sowie den Cholesterol-Spiegel und pro-inflammatorische Marker senken. Außerdem fanden sich Hinweise darauf, dass der Kimchi sich positiv auf die Darmgesundheit auswirken kann, da als schädlich eingestufte Enzyme und Metabolite weniger im Stuhl zu finden waren.

In einer Studie von Lee et al zeigte die Kimchi-Diät jedoch keine positiven immunmodulatorischen Ergebnisse bei gesunden Probanden.