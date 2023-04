„Die Konstante ist die Veränderung“

Im Podcast-Gespräch verrät er mir auch, womit er so überhaupt nicht einverstanden ist im Apothekenalltag, in der berufspolitischen Landschaft. Und auch wenn er nicht mit allem zufrieden ist, was sich im Apothekenwesen tut, Tenberken will auch in Zukunft offen sein für neue Entwicklungen und sich neuen Herausforderungen stellen. Sein Credo ist: Die Konstante im Leben ist die Veränderung, man muss sich ihr stellen. Typisch Tenberken. Mehr im Podcast-Gespräch.