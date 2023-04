Dorzolamid – richtige Anwendungshinweise, weniger Nebenwirkungen

Die „Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures for human use“ (CMDh) ist kürzlich auf Basis einer Empfehlung des Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) zu dem Schluss gekommen, dass Tachykardie und Hypertonie als mögliche Nebenwirkungen von Dorzolamid-Augentropfen in die Produktinformationen aufgenommen werden müssen.

Wie es in der Anlage zum entsprechenden BfArM-Umsetzungsbescheid heißt, hat der Zulassungsinhaber Santen aufgrund dieser Nebenwirkungen bereits während des Prüfungszeitraums in die Produktinformationen von Trusopt®-Augentropfen den Hinweis aufgenommen, „dass man nach Anwendung des Arzneimittels für ungefähr zwei Minuten auf den inneren Augenwinkel drücken muss, um den Übergang von Dorzolamid in den Körperkreislauf zu verringern“. Auch alle anderen Zulassungsinhaber von Dorzolamid-Augentropfen sollen künftig in ihren Produktinformationen darauf hinweisen.