Vigabatrin weiterhin nur gegen Vorlage eines Rezeptes bestellbar

Schlechte Nachrichten für Sabril®-Patient:innen: Die bereits seit Juli 2022 bestehenden Lieferschwierigkeiten bei Sabril® 500 mg Filmtabletten und Beuteln bleiben noch bis zum Jahresende bestehen. Zudem wird ab sofort ein mehrwöchiger Lieferabriss der Filmtabletten erwartet. Das teilte der Hersteller Sanofi in Abstimmung mit dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) am 4. April in einem aktualisierten Informationsbrief mit.