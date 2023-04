Zulassungsempfehlung für Ublituximab bei Multipler Sklerose

Am 30. März 2023 hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA (CHMP) die Weichen für die Zulassung von Briumvi gestellt. Das Präparat soll künftig bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit aktiver schubförmiger Multipler Sklerose (MS) eingesetzt werden können. Das intravenös zu verabreichende Arzneimittel soll als 150-mg-Konzentrat für Infusionslösungen verfügbar werden. Antragsteller ist die „Propharma Group The Netherlands B.V.“. In Briumvi ist der monoklonale Antikörper Ublituximab enthalten. Dieser bindet an CD20-exprimierende B-Zellen, die bei Entzündungen des zentralen Nervensystems von MS-Patienten und -Patientinnen beteiligt sind.

Die monoklonalen CD20-Antikörper Ocrelizumab, Ofatumumab und Rituximab (off-label) sind bereits auf dem Markt und können bei MS eingesetzt werden. Das „glykotechnisch“ veränderte Ublituximab ist durch eine alterierte Glykosylierung auf der Antikörperoberfläche besonders zytotoxisch gegenüber B-Zellen und depletiert diese in Zellversuchen sehr effektiv. Wie waren Vorgehen und Ergebnisse der Zulassungsstudien?