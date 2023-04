Vitamin-B12-Mangel – und andere typische Beratungsthemen im Pflegeheim

Bereits vor 15 Jahren hat sich eine der Apotheken aus der „Sailers Apotheken OHG“ aus Rottweil laut Dr. Magdalena Schönemann auf die Heimversorgung spezialisiert. Dort muss man also wissen, was in der praktischen Beratung oder Betreuung von Pflegeheimen wirklich wichtig ist. Und so erläuterte Apothekerin Schönemann aus der eigenen Erfahrung am vergangenen Freitag zum Auftakt der INTERPHARM 2023 in ihrem Online-Vortrag die „Dinge, die immer und immer wieder vorkommen“. Sie betonte dabei, über wie viele Daten verblisternde Apotheken durch die Medikationspläne verfügen, die für eine umfassende pharmazeutische Betreuung genutzt werden können. So könne man als „Full-Service-Apotheke“ langfristige Partnerschaften mit Pflegeheimen aufbauen.