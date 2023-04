Praxen und Apotheken müssen COVID-19-Impfzubehör künftig separat bestellen

Apotheken, die Impfstoffe gegen COVID-19 beim Großhandel bestellen, erhalten derzeit automatisch Impfzubehör in ausreichender Menge dazu. So ist es in der Allgemeinverfügung zur Sicherstellung der flächendeckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 geregelt.



Doch damit könnte bald Schluss sein: Offenbar plant das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Änderung dieser Allgemeinverfügung – bereits ab dem 8. April müssen Apotheken und Arztpraxen möglicherweise das Impfzubehör zusätzlich bestellen. Darüber informiert der Apothekerverband Schleswig-Holstein (AVSH) in einem Rundschreiben und beruft sich auf Informationen des Deutschen Apothekerverbands (DAV).