Medikationsanalyse kann helfen, das Delir-Risiko zu senken

Die Prävalenz von Deliren liegt bei Heimbewohnern in der Langzeitpflege bei bis zu 70 Prozent. In vielen Fällen wäre diese Notfallsituation vermeidbar. Wie Apotheken dazu beitragen können, dass ein Delir im besten Fall gar nicht erst auftritt, erläuterte die Apothekerin Dr. Stefanie Brune in ihrem Vortrag bei der Interpharm online Heimversorgung KOMPAKT.