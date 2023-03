In seinem Vortrag beim Kongresstag „Heimversorgung KOMPAKT“ betrachtete Herzog zunächst das Volumen und die Entwicklung des relevanten Marktes. Demnach entfällt knapp die Hälfte der Apothekenumsätze auf Menschen im Alter von über 65 Jahren. Von den etwa 60 Milliarden Euro Gesamtumsatz macht der Heimmarkt nur gut 1 Milliarde Euro aus. Auf die Patienten in häuslicher Pflege entfallen dagegen etwa 4 Milliarden Euro Umsatz. Von den etwa fünf Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland leben nur 20 Prozent in Heimen. Das sind rechnerisch etwa 44 Pflegeheimbewohner pro Apotheke.