In der Studie wurden 255 als abhängig eingestufte Raucher eingeschlossen, die zwei Gruppen zugeteilt wurden. Probanden der Verumgruppe (n = 127) erhielten neben einer verhaltenstherapeutischen Unterstützung und Vareniclin über einen Zeitraum von drei Monaten wöchentlich 1,5 mg Dulaglutid subkutan, Teilnehmer der Vergleichsgruppe (n = 128) statt Dulaglutid ein Placebo. Primärer Studienendpunkt war die Abstinenzrate in Woche zwölf. Die sekundären Endpunkte umfassten u. a. Gewichtsveränderung, Veränderung des HbA 1c -Werts und Verträglichkeit der Therapie.



Die Abstinenzrate war in Woche zwölf in beiden Gruppen vergleichbar. 63 Prozent der Probanden in der Dulaglutid-Gruppe und 65 Prozent der Probanden der Placebogruppe waren abstinent. Unterschiede zeigten sich beim Gewicht: Probanden hatten unter Dulaglutid im Schnitt 1 kg abgenommen, Teilnehmer der Placebogruppe 1,9 kg zugenommen. Die Differenz zwischen den beiden Gruppen betrug somit -2,9 kg (p < 0,001). Ferner sank in der Dula­glutid-Gruppe der mediane HbA 1C -Wert von 5,3 Prozent auf 5,1 Prozent, während es in der Placebogruppe zu keiner nennenswerten Veränderung kam. In beiden Gruppen traten gastrointestinale Symptome sehr häufig auf, und zwar bei 90 Prozent unter Dulaglutid und bei 81 Prozent unter Placebo. Das Verlangen zu rauchen hatte sich in beiden Gruppen ähnlich stark verringert.