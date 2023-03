Von 502.229 auswertbaren Teilnehmer:innen nahmen 18.235 (3,6 Prozent) regelmäßig Abführmittel ein. Als „chronisch“ galt der Laxanziengebrauch bei einer „Einnahme an den meisten Tagen einer Woche in den vier Wochen vor der Studienaufnahme“, so die DGN. Schließlich erhielten in der durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 9,8 Jahren 1,3 Prozent (218 Teilnehmer:innen) der Abführmittel-Gruppe eine Demenzdiagnose. In der Vergleichsgruppe waren es nur 0,4 Prozent (1.969 Teilnehmer:innen). Wie die DGN erklärt, war der Abführmittelgebrauch damit signifikant mit der Entstehung einer vaskulären Demenz assoziiert (Hazard Ratio 1,65), nicht jedoch mit der Alzheimer-Demenz (HR 1,05).