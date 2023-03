Natürlich bieten sich auch einige zur Jahreszeit passende Aktionen in Apotheken an: So sind im Frühling und Sommer Tipps zur Lin­derung von Allergiebeschwerden gefragt. Ein zum Thema passender Gesundheitstag wäre beispielsweise der Welt-Asthma-Tag am 2. Mai 2023. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) bietet ver­tiefende Informationen und Unterstützung für einen Aktionstag mit dem AllergieMobil an. AllergieMobile sind rollende Beratungsstellen des DAAB. Ziel ist es, bundesweit Beratung zu Allergien, Asthma, Neurodermitis, aber auch zu Urtikaria und Lebensmittelunverträglichkeiten zu leisten. Noch immer gibt es hier großen Auf­klärungsbedarf und viele offene Fragen. Die Beratung des wissenschaftlichen Teams an den AllergieMobilen liefert wichtige Hinweise und Tipps oder aber zeigt den Weg zum Arzt beziehungsweise zu einer Klinik auf.