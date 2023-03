Die Prävalenz der EoE ist seit ihrer ersten Beschreibung in den 1990er Jahren stetig gestiegen. Derzeit sind etwa 34 von 100.000 Personen von der Erkrankung betroffen, darunter mehr Männer als Frauen. Patient:innen haben oft auch eine andere allergische Erkrankung, weiterhin gibt es Hinweise, dass sich die EoE und die Gastroösophageale Refluxkrankheit in ihrem Auftreten bidirektional beeinflussen können.

Unbehandelt verläuft die EoE progredient, es kommt zu Schäden und Veränderungen an der Speiseröhre, was sich in Funktionsstörungen dieser äußert. Die häufigsten Symptome bei Jugendlichen und Erwachsenen sind Schluckstörungen, bis hin zum Steckenbleiben von Nahrung in der Speiseröhre. Kinder können zudem über Bauchschmerzen oder Sodbrennen klagen, erbrechen oder die Nahrungsaufnahme verweigern.