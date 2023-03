Voraussetzung für die Verlängerung der Haftbarkeit ist, dass die Produkte bis dato korrekt gelagert wurden.

2 bis 8 °C im Kühlschrank

Nicht einfrieren

Aufbewahrung im Umkarton aus Gründen des Lichtschutzes

Apotheken, die die betroffenen Chargen auf Lager haben, müssen diese also bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen nicht verwerfen. Weiterhin können Sie Kund:innen informieren, weshalb der Rückverfolgbarkeitskleber, der in das Impfbuch eingeklebt wird, ein bereits in der Vergangenheit liegendes Datum zeigt.