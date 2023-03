Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sind aktuell jedoch „keine Veränderungen im Arbeitgeberabrufverfahren für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung geplant“. Die automatische Übermittlung der AU direkt durch die Krankenkassen an die Arbeitgeber ohne vorherigen Abruf „ist ausführlich im Vorfeld der gesetzlichen Regelungen geprüft worden und kann aus Gründen des Datenschutzes nicht umgesetzt werden, da es in bestimmten Fallkonstellationen zur Übermittlung der Gesundheitsdaten der Beschäftigten an den falschen Arbeitgeber kommen könnte“, sagt eine Sprecherin des BMAS.