Diese technische Absicherung der freien, unbeeinflussten Apothekenwahl sichert die durch das PDSG eingefügten verschärften Zuweisungsverbote, die ausdrücklich auch für die Krankenkassen gelten (§ 31 Abs. 1 Satz 6 und 7 SGB V, § 10 Apothekengesetz), Sie bilden einen entscheidenden Baustein für die Sicherstellung der Patientensouveränität, des Schutzes der Gesundheitsdaten und der Wettbewerbsgleichheit unter den Apotheken. Dementsprechend ermöglicht derzeit nur die Gematik-App den Zugang der Versicherten auf das E-Rezept. Zugriff auf den E-Rezept-Fachdienst der Telematik haben nur Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken und Versicherte (Gematik-Spezifikation E-Rezept-Fachdienst, Version 1.5.0, S. 27 ff.). Das E-Rezept-Frontend darf nach den Spezifikationen keine zusätzlichen Funktionalitäten enthalten, die die berufs- oder gewerbsmäßige Zuweisung und das Makeln von E-Rezepten unterstützen oder den Nutzer in seiner Entscheidung beeinflussen können, welche elektronischen Verordnungen in welcher Apotheke eingelöst werden. Es muss gewährleisten, dass der Nutzer eine Auswahl aus allen Apotheken treffen kann und dass die Apotheken wettbewerbsneutral dargestellt werden (z. B. durch Sortierung nach Alphabet oder Entfernung vom aktuellen Standort des Nutzers). Das E-Rezept-Frontend muss verhindern, dass bei Nutzung der E-Rezept-App unbefugt Daten abgegriffen werden, zum Beispiel mit Werbetrackern und anderen Apps personenbezogene Daten oder Sicherheitsmerkmale (z. B. geheime oder private Schlüssel, Authentifizierungs- oder Autorisierungsbestätigungen) an Dritte übermittelt werden. (Gematik-Spezifikation E-Rezept-Frontend des Versicherten, Version 1.45.0, S. 14 ff.)

Ein Abweichen von diesen Spezifikationen, zum Beispiel durch die Freigabe des Zugriffs auf das E-Rezept über konkurrierende Krankenkassen-Apps, wäre ein gravierender Eingriff in diese Sicherheitsarchitektur, und würde den Schutz der Gesundheitsdaten und die Patientenautonomie einschließlich der freien Wahl der Apotheke tangieren. Wenn man den Zugang zum E-Rezept zum Gegenstand des Kassenwettbewerbs macht, könnte das dies einen Dammbruch auch im Hinblick auf den Zugriff anderer Interessenten auf den elektronischen Verkehr mit E-Rezepten provozieren. Die stehen schon Schlange: