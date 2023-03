ETL Advision, Deutschlands größte Steuerberatungsgruppe für das Gesundheitswesen, hat sich in Kooperation mit dem Meinungs- und Marktforschungsinstitut Civey damit beschäftigt, wie das E-Rezept den Apothekenmarkt verändert. Für ihr Meinungsbarometer E-Rezept haben sie in einer repräsentativen Online-Befragung 7.500 Personen unter anderem dazu befragt, ob sie E-Rezepte weiterhin bevorzugt in ihrer Stammapotheke einlösen würden. Die Antworten sehen erstmal erfreulich aus: Knapp zwei Drittel der Befragten (62 Prozent) erklärten, das E-Rezept bevorzugt durch ihre Stammapotheke bearbeiten lassen zu wollen.