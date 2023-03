Was dürfen PTA seit Anfang dieses Jahres, seit das PTA-Reformgesetz in Kraft ist, und was dürfen sie immer noch nicht? Offensichtlich gibt es diesbezüglich viele Unklarheiten und daraus resultierend eine Reihe von Rückfragen bei der ABDA. Die hat daher die wesentlichen Punkte nochmal in einem Dokument zusammengefasst. Darin geht es darum, unter welchen Voraussetzungen für eine PTA die Pflicht zur Aufsicht durch Approbierte bei pharmazeutischen Tätigkeiten entfallen kann und welche Regelungen nun bei der Abgabe von Arzneimittel auf ärztliche Verschreibung gelten – sie sind teilweise neu, aber teilweise auch nicht. Zudem listet das Dokument alle weiteren Tätigkeiten auf, bei denen sich für PTA seit Inkrafttreten des PTA-Reformgesetzes etwas geändert hat und was das konkret ist: