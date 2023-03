Wer von einer Behandlung mit Botox hört, denkt vermutlich zunächst an die kosmetische Anwendung gegen Falten im Gesichtsbereich. Scheinbar bieten manche Kliniken in der Türkei jedoch auch Injektionen des Nervengiftes in die Magenwand zur Gewichtsreduktion an. Hierbei kam es laut Berichten des Robert-Koch-Institutes zu mehreren Vergiftungsfällen.