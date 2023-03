Österreichs Apotheker fordern Regierung zum Rohstoffkauf für Rezepturen auf

Die Lösung sieht die Kammerpräsidentin darin, dass Apotheken Rezepturen herstellen. Es gebe Rohstoff auf dem Markt und die Apotheken wüssten, wie viel sie benötigen, daher habe man angeboten, die Säfte in magistraler Rezeptur herzustellen. Dieses Angebot verbindet sie mit der Forderung, dass es für die Rohstoffbeschaffung eine Abnahmegarantie geben müsse und eine gesicherte Finanzierung. Die Verteilung könne der Großhandel übernehmen, für Patient:innen falle nur die Rezeptgebühr an.

Auch seitens der Ärzteschaft gibt es dem Artikel zufolge Unterstützung für den Kauf von Rohstoffen. Dann könnten in allen Apotheken in Österreich in gleicher Rezeptur die Säfte sicher hergestellt werden, erklärt ein Kinderarzt. Es gebe vor allem die seit Standard-Präparate nicht in kindgerechter Dosierung, die am wenigsten Resistenzen verursachen. Es mussten dem Mediziner zufolge sogar Kinder in weit entfernte Krankenhäuser eingewiesen werden, weil die oralen Antibiotika nicht verfügbar waren. Auch Österreich hat mit dem Wegfall der Coronamaßnahmen eine Infektionswelle zu verzeichnen.

Rohstofflager in ganz Österreich

Die Präsidentin der Apothekerkammer spricht sich daher für Rohstofflager in ganz Österreich aus. Dann könnten Säfte für Kinder, aber auch Mittel für Erwachsene bei Bedarf hergestellt werden. Sie ist überzeugt, dass das Engpassproblem noch länger besteht und verweist auf die lange Haltbarkeit der Rohstoffe.

Ministerium winkt ab

Die Politik lehnt die Idee der Kammer zum Rohstoffkauf allerdings ab: „Der Vorschlag der Apothekerkammer ist aus Sicht des Gesundheitsministeriums kurzfristig leider nicht umsetzbar. Es fehlt die gesetzliche Grundlage, damit der Bund Wirkstoffe ankauft“, heißt es in einem Statement des österreichischen Gesundheitsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Zudem fehle in Österreich die Möglichkeit der Wirkstoffverschreibung.