Was kann der japanische Corona-Wirkstoff Ensitrelvir?

Für diese präsentierte die Studienleitung bei allen drei Endpunkten signifikante Ergebnisse. Während bei Patient:innen der Placebogruppe im Mittel 192,2 Stunden bis zur Freiheit von den fünf gemessenen Symptome vergingen, waren die Verum-Teilnehmer:innen bereits nach 167,9 Stunden, also einen ganzen Tag früher, von den lästigen Krankheitserscheinungen befreit. Die Viruslast war zwischen Basislininemessung und der Messung an Tag vier in der Verumgruppe signifikant stärker zurückgegangen als in der Placebogruppe, dementsprechend fiel in der Verumgruppe auch ein PCR-Test früher wieder negativ aus als in der Placebogruppe (36,2 Stunden vs. 65,3 Stunden).