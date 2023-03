Sport verlängert Leben

Bereits jetzt erkennen WHO, die Vereinigten Staaten, Kanada und das Vereinigte Königreich in ihren aktuellen Leitlinien für körperliche Aktivität erstmals den Nutzen kurzer, intermittierender körperlicher Aktivitäten (z. B. <5 Minuten) an, um das empfohlene Bewegungsziel zu erreichen. Die Weltgesundheitsorganisation („Guidelines: World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour“) rät seit 2020, dass man sich pro Woche 150 bis 300 Minuten mäßig bis intensiv körperlich (MVPA) oder 75 bis 150 Minuten intensiv körperlich (VPA) betätigen sollte oder aber beide Aktivitätsarten kombiniert. Diese Empfehlung deckt sich mit der „Aktivitäts-Leitlinie“ der Vereinigten Staaten von 2018 („JAMA“: „The Physical Activity Guidelines for Americans“).