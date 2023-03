Frauen halten Apotheken am Laufen

Frauen dominieren also nicht nur in Berufen im Sozial- und Bildungswesen – auch in den öffentlichen Apotheken sind sie nicht wegzudenken. „So gesehen ist der Internationale Frauentag ein wichtiger Tag für die Apotheken“, betont Silke Laubscher, Apothekerin, Vizepräsidentin der LAK Baden-Württemberg und Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der ABDA. Sie will aber nicht nur auf Gleichberechtigung hinweisen. Dies sei für sie eine Selbstverständlichkeit. Ihr geht ihr um den Dienst an der Gesellschaft, den die Mitarbeitenden in Apotheken leisten. Und da ist es wie in vielen systemrelevanten Berufen: Diese Arbeit leisten überwiegend Frauen.

Oft müsse dabei das Familienleben mit dem Beruf in Einklang gebracht werden. Und nach wie vor sei es so, dass es die Frauen den Spagat zwischen Familie und Beruf häufiger machen, so Laubscher. Dies erfordere viel Kraft und vor allem Organisation. Ihr eigenes Beispiel zeige, aber dass es funktionieren könne. Ihren „Familienmanagerjob“ teilt sich Laubscher mit ihrem Mann. Und auch für ihr Vorstandsehrenamt hat sie noch Zeit. „Für mich war es immer wichtig, nicht halbherzig bei meinen Ämtern zu sein, sondern mich mit voller Leidenschaft für meinen Beruf einzusetzen.“ Und das macht sie seit über 20 Jahren. Einen besonderen Fokus legt Laubscher dabei auf die Nachwuchsgewinnung. Diese müsse ebenso weiter vorangetrieben werden wie gute Möglichkeiten, nach einer Kinderpause wieder in den Beruf einzusteigen.