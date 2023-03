Das sind die letzten Kittel

Seit dem gestrigen Montag sind Apotheker:innen und Angehörige anderer Heilberufe unter dem Motto „Der letzte Kittel“ aufgerufen, ihre Kittel an die verschiedenen Standorte des Bundesgesundheitsministeriums zu schicken. Initiiert haben die Aktion die IG Med, die Freie Apothekerschaft und andere Gesundheitsverbände.

In der ersten Phase (6. bis 12. März) ist die Dienststelle des BMG in der Friedrichstraße in Berlin der Adressat, anschließend (13. bis 19. März) der Dienstsitz des Ministeriums in Bonn und in der dritten Phase (20. bis 27. März) sind die Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, ihre Kittel an den neuen Dienstsitz des BMG in der Mauerstraße in Berlin zu schicken (die Details finden Sie hier).