Wirkstoffforschung: KI soll Zebrafischlarven schneller „auswerten“ können

Zebrafischlarven könnten nach Meinung der Forschenden am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in Saarbrücken ein echter „Gamechanger“ in der Wirkstoffforschung werden. „Das Besondere an den Larven ist, dass sie schon in den ersten 120 Stunden nach der Befruchtung ein Organsystem mit Nieren und Leber ausbilden. Ob ein Wirkstoff vom Organismus abgebaut werden kann oder toxische Nebenwirkungen zeigt, kann an ihnen daher viel besser getestet werden als an einfachen Zellkulturmodellen“, erklärt Dr. Jennifer Herrmann, Teamleiterin Biologie am HIPS. Damit lassen sich Versuche an höher entwickelten Tieren wie Mäusen sogar zum Teil ersetzen – für die Erforschung dieses Modells haben die Forschenden bereits den Forschungspreis „Alternativen zu Tierversuchen“ des saarländischen Umweltministeriums erhalten.