Sublinguales Buprenorphin schlägt auf die Zähne

Von den schätzungsweise 166.000 Opioidabhängigen in Deutschland wurden im Jahr 2022 gemäß dem aktuellen Bericht zum Substitutionsregister des BfArM 81.300 Patient:innen mit einer Substitutionstherapie behandelt. Fast jede:r Vierte (23,7 Prozent) erhielt den Wirkstoff Buprenorphin. Hierbei handelt es sich um einen partiellen Agonisten am µ-Opioidrezeptor, der ein relativ breites therapeutisches Fenster aufweist. In der Substitutionstherapie wird Buprenorphin in Kombination mit Naloxon (Suboxone®) oder einzeln (Subutex®) als Sublingualtablette eingesetzt.