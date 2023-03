Neuer Werbespot für die lokalen Apotheken

IhreApotheken.de, die Plattform des von Noweda und Burda initiierten Zukunftspakts Apotheke, geht mit einem neuen Werbespot an den Start. Dieser stellt die Apothekerinnen und Apotheker vor Ort in den Mittelpunkt. Ihre Botschaft an die Kunden lautet: „Ihre Apotheken vor Ort sind immer für Sie da – lokal und digital.“

Beim Dreh standen acht Apothekerinnen und Apotheker aus ganz Deutschland vor der Kamera. Sie demonstrieren die gemeinschaftliche Aufgabe, die sie ausüben und für die sie stehen: Als wichtiger Grundpfeiler der flächendeckenden Gesundheitsversorgung in Deutschland beraten und versorgen sie ihre Kunden und Patienten rund um die Uhr.

Der Werbespot läuft seit dem 1. März 2023 bei allen großen Privatsendern, zum Beispiel ProSieben, RTL, Kabel Eins, und Sat.1. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird er in verschiedenen Varianten mehr als 3.500-mal vor allem zur Primetime gezeigt. Hinzu kommen ergänzende crossmediale Ausstrahlungen auf YouTube und in weiteren sozialen Medien sowie Printanzeigen.