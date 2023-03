Movicol-Engpass wegen Streit um Preise

In diese Kategorie fällt auch die künstliche Verknappung bestimmter Präparate durch Kontingentierung, die den Export unterbinden soll. So gilt zum Beispiel bei Tresiba-Bestellungen über die Pharma Mall ein monatliches Kontingent von fünf Packungen je PZN. Allerdings ist es auch nicht möglich, weniger zu bestellen. So soll die Direktbestellung von Kleinstmengen unterbunden werden. Die Direktbestellung ist laut Hersteller nämlich nur für Fälle gedacht, in denen Tresiba anderweitig nicht erhältlich ist. Anderweitig heißt im Normalfall über den Großhandel. Der ist laut Hersteller Novo Nordisk ausreichend beliefert, fragt man Großhändler oder Apotheker:innen ist das Gegenteil der Fall. Die Ware ist also vorhanden, es gibt offensichtlich ein Verteilungsproblem.