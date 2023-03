Lösungsansätze für den Personalmangel

Klar sind Apotheken in der Regel kleinere Unternehmen und haben weniger Möglichkeiten als Unternehmen aus der Industrie. Aber, laut Zukunftsinstitut Horx (Seite 20), punkten die Apotheken durch Persönlichkeit, durch individuelle Betreuung und als wichtiger Partner im Gesundheitsbereich. Haben wir das nicht bereits in Corona-Zeiten gezeigt? Unser Standing ist seitdem gewachsen und es ist noch viel Luft nach oben.

Der Job in der Apotheke wird zunehmend lukrativer, was das Gesundheitsmanagement betrifft, nur müssen wir das auch bewerben. ABDA (Seite 12) und ADEXA (Seite 16) haben Ideen dazu. Doch ohne Motivation geht nichts! Schauen wir auf andere Branchen, beispielsweise die Automobilszene. Wie wird das neue oder das bestehende Personal gefördert? Ganz einfach, durch wertschätzende Anreize. Wer gut ist, bekommt Anerkennung. Auszubildenden erhalten beispielsweise einen hochwertigen Werkzeugkasten, wenn sie in der Prüfung eine 1,0 schaffen. Festangestellte bekommen für gute Leistungen einen Bonus. Welche „Werkzeuge“ geben Sie den Neuen und „Alten“ an die Hand? Fortbildungen, Zusatzqualifikationen oder regelmäßige Gespräche zum Thema „berufliche Wünsche und Wirklichkeit“ sind Beispiele dafür.

Motivation funktioniert aber nicht nur durch Förderung und mehr Verantwortung, sondern vor allem durch Wertschätzung. Bieten Sie Ihrem Team flexible Arbeitszeiten, Jobtickets, Jobfahrräder oder einen Zuschuss für die Kinderbetreuung an! In der Burgapotheke in Königstein funktioniert das sehr gut (Seite 14).