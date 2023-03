Kann man Zusatzverkäufe lernen?

Man hört immer wieder von Kolleg:innen, dass sie keine „Zusatzverkäufe können“. Kann man das als Chef oder Chefin gelten lassen oder kann man das tatsächlich lernen?

Was man selbst als Chef:in kann oder meint, (nicht) zu können – da sage ich nur: Unternehmerrolle! Was man da alles schlicht können muss (oder eben teuer einkauft). Schwieriger ist heute die Frage bei den Mitarbeitenden. Was man da als Chef:in heute, in Zeiten der massiven Personalknappheit, alles durchgehen lassen muss oder doch nicht? Zwar kennt unsereins noch Sprüche wie „kann nicht, heißt, will nicht“. Heute haben sich aber (nur temporär?) die Maßstäbe verschoben.

Lernen kann man Vieles, gerade Verkaufs-, Gesprächs- und Beratungstechniken. Das ist ja letztlich nur eine Art rhetorisch-taktischer Zauberkasten, in den man greifen kann, und genauso lässt sich das aneignen. Gehen tut fast alles – wenn man denn will (siehe oben). Doch „will nicht“ heißt eben heute gern: Nun ja, Hauptsache, das Basisgeschäft läuft, und XY läuft mir nicht weg ... Crazy times.

Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt: Zusatzverkauf ist Zusatzleistung, und die braucht Zeit. Und diese fehlt, wenn meist Überlast und Bürokratie-Irrsinn am HV-Tisch herrscht. Zusatzverkäufe und deren Rentabilität haben also viel mit dem vorherrschenden Auslastungsgrad zu tun.