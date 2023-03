Arzneimittelkompetenz: Forschungsprojekt prüft Patienten-Knowhow

Bei der Entwicklung des Fragebogens setzt der Pharmazeut auch auf die Kompetenz von Apothekerinnen und Apothekern: „Apothekerinnen und Apotheker spielen in unserem Projekt eine wichtige Rolle. So sind sie nicht nur im Projektteam vertreten, sondern unterstützen uns auch als Expertinnen und Experten bei der Erstellung und Formulierung der einzelnen Fragen.“

Später könne der Fragebogen neben anderen Berufsgruppen auch von Apothekerinnen und Apothekern verwendet werden, um einzuschätzen, wie leicht es dem Betroffenen fällt, mit Arzneimittelinformationen umzugehen. „So gehen einige der bisher entwickelten Fragen spezifisch auf die Apotheke ein. Sobald der Fragebogen validiert ist, könnte man damit zum Beispiel den Effekt einer erweiterten Medikationsberatung in der Apotheke auf die Arzneimittelkompetenz der Patientinnen und Patienten untersuchen“, sagt der Forscher.

Bei der Erstellung des Fragebogens, der später als Messinstrument für Arzneimittelkompetenz fungieren soll, sei es außerdem wichtig, verschiedene Blickwinkel zu berücksichtigen, meinen die Forschenden. „Wir planen daher auch dreißig Interviews mit Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen“, sagt Jaehde. So will man sowohl Behandelnde als auch Behandelte zu Wort kommen lassen. „Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die Arzneimittelkompetenz nicht nur von den Patientinnen und Patienten selbst, sondern auch von deren Umgebung abhängig ist“, sagt die am Projekt beteiligte Versorgungsforscherin Professorin Dr. Nicole Ernstmann vom Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR) an der Universität zu Köln. In den Interviews geht es daher auch um die Beziehung der Patientinnen und Patienten zu ihren Behandelnden.