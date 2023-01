Was ändert sich 2023?

eAU ist Pflicht: Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ist seit 1. Januar 2023 für alle Arbeitgeber Pflicht. Die Arztpraxen müssen sie bereits seit Juli 2022 ausstellen – was nicht ganz komplikationslos ablief. Doch nun bekommen gesetzlich Versicherte dort nur noch einen Ausdruck ihrer Krankmeldung für die eigenen Unterlagen. Sie müssen sich weiterhin wie gewohnt zu Beginn der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber abmelden und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit angeben. Die Arztpraxen übermitteln die eAU an die Krankenkassen. Die Apothekenleiter als Arbeitgeber müssen die eAU-Daten aktiv bei der jeweiligen Krankenkasse digital abrufen.

Höhere Tarifgehälter: Die Tarifgehälter im Kammerbezirk Nordrhein und im Tarifbereich des Arbeitgeberverbands Deutscher Apotheken (ADA) haben sich zum 1. Januar 2023 erhöht. Im ADA-Bereich beträgt das Plus 3,0 Prozent, in Nordrhein steigen die Gehälter um 2,0 Prozent. Zudem: Seit dem Jahreswechsel gibt es jetzt auch einen Tarifvertrag für Sachsen.

PTA-Reform: Das neue PTA-Berufsgesetz ist zum Jahreswechsel in Kraft getreten. Das bringt neue Möglichkeiten, aber auch neue bürokratische Anforderungen für den Einsatz von PTA mit sich. Lesen Sie hierzu mehr in der DAZ 2022, Nr. 51, Seite 16.

Midijobs: Bei Midijobs, also Arbeitsverhältnissen jenseits der Minijob-Grenze, wird zum 1. Januar 2023 die Obergrenze von 1.600 auf 2.000 Euro pro Monat angehoben. Erst ab diesem Wert werden Sozialabgaben in voller Höhe fällig.

Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung: Seit 1. Januar 2023 gelten neue Rechengrößen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze in der GKV liegt nun bei 59.850 Euro im Jahr (zuvor: 58.050 Euro). Das entspricht monatlich 4.987,50 Euro. Die Versicherungspflichtgrenze, bis zu der jeder sich gesetzlich versichern muss, liegt jetzt bei einem Jahreseinkommen von 66.600 Euro (zuvor: 64.350 Euro). Für die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung gelten für die Gebiete West und Ost unterschiedlich Werte: Sie steigt von 7.050 Euro auf 7.300 Euro pro Monat (West) bzw. von 6.750 Euro auf 7.100 Euro (Ost).