Wenn das Festessen schwer im Magen liegt

Blutklöße, Schweinswürste, Sülze, Leberpastete, Knackwürste, Fleischklöße, Kalbskoteletts, gepökelte Schweinsrippe, kalte Bratwurst, frische Blutwurst, frische Leberwurst, Heringssalat, Rauchfleisch, Käsekuchen, Apfelkuchen, Schlagsahne, Erdbeerkompott, Ingwerbirnen, Wacholderbier und ein kleines, im ganzen gebratenes Spanferkel. Auch wenn bei den meisten das weihnachtliche Festessen nicht ganz so üppig wie bei Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga ausfallen wird, mit Nachwehen wird trotzdem so manch einer zu kämpfen haben.

Denn laut einer Erhebung des New England Journal of Medicine aus dem Jahre 2000 nimmt ein erwachsener Amerikaner im Durchschnitt über die Advents- und Weihnachtszeit ungefähr ein halbes Kilogramm an Körpergewicht zu. Angesichts der Menüfolgen, die in deutschen Haushalten an den Feiertagen aufgetischt werden, kann man vermutlich ähnliche Ergebnisse erwarten.