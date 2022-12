„Nicht meckern, sondern machen!“

Wie könnte man jungen Kolleginnen und Kollegen den Einstieg erleichtern?

Ich kann den jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Berufspolitik engagieren möchten, vor allem eins raten: Seien Sie interessiert und neugierig, und sprechen Sie über das, was Sie tun wollen! Stellen Sie sich zur Wahl in die Kammerversammlung auf, engagieren Sie sich in Ausschüssen und fahren Sie zu Apothekertagen. So kann man sich gut ein Netzwerk für die berufspolitische Arbeit aufbauen.